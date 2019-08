Meppen. Fledermäuse sind immer neuen Gefahren ausgesetzt. Darauf hat eine Expertin des Naturschutzverbands NABU bei einem Vortrag in Meppen aufmerksam gemacht.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Natur am Donnerstag“ berichtete NABU-Fledermausexpertin Karin Schaad von ihrem Einsatz zur Rettung der „kleinen Kobolde in Not“. Dabei zeigte sie Bilder von verunglückten Tieren und konnte mit vielen Geschichten aufwarten.

Eine Familie in Dankern etwa wollte nur lästige Insekten loswerden, als sie eine Klebefalle auf die Veranda des Ferienhauses hängte. Womit sie nicht gerechnet hatte: Ein Braunes Langohr bekam Appetit auf die zappelnden Insekten – und wickelte sich beim Fangversuch komplett in den Klebestreifen ein. Nachdem erste Versuche einer Reinigung mit Öl nichts brachten, stieß man zum Glück auf den Fledermausnotruf des NABU. Karin Schaad konnte dem Tierchen schließlich helfen – mit gefühlt 1000 Wattestäbchen und jeder Menge Öl und Spezialreiniger, wie sie berichtete.

Zwei Zwergfledermäuse, ein adultes und ein junges Männchen, wurden zappelnd aus einem Planschbecken geborgen. Vermutlich wollten die Tiere trinken und bekamen in dem relativ kleinen Becken dann nicht mehr die Kurve zum Abflug. Die Tierchen waren unterkühlt und entkräftet, konnten aber nach einer reichlichen Mehlwurm-Mahlzeit wieder in die Freiheit entlassen werden.

Neu war in diesem heißen Sommer, dass mehrere Fledermäuse mit Teer verklebt eingeliefert wurden. Offenbar war Teer einer Teerpappe auf einem Flachdach oder Nistkästen geschmolzen und die Tiere waren damit in Berührung gekommen. Hier müsse zukünftig über den Einsatz andere Materialien nachgedacht werden, so Schaad.



Loch im Flügel

Immer wieder hatte man mit Verletzungen zu tun, etwa einem gequetschten Fuß, einem Loch in der Flügelhaut und einem Fingerbruch. Da die Finger bei den Fledermäusen stark verlängert sind und die Flughaut tragen, ist so ein Bruch lebensbedrohlich. "Oft müssen wir uns selbst erst Rat holen", sagte Schaad und berichtete von zahlreichen Telefonaten mit einer noch erfahreneren Expertin in Hannover.

Karin und Gerhard Schaad hatten 2019 bereits 16 Fledermauspfleglinge aus dem gesamten Emsland und der Grafschaft Bentheim in Pension. Darunter waren vier verwaiste Säuglinge, kaum so groß wie eine Fingerkuppe. Sogar der Tierpark Nordhorn gebe manchmal Tiere an die Ehrenamtlichen vom NABU ab, denn dort habe man weder die Zeit, noch die Erfahrung für solche Aufzuchtarbeit. Ziel sei stets die Auswilderung, aber nicht immer gelänge dies leider. Gelegentlich müsse ein Tierchen vom Tierarzt eingeschläfert werden oder könne nur in der Obhut der Menschen überleben.

Hierfür bekamen die Zuhörer gleich ein praktisches Beispiel: Zwergfledermaus Emmi war in einer kleiner Box mit zum Vortrag angereist und verspeiste vor aller Augen genüsslich ein paar Mehlwürmer. Dieses Tier könne nicht mehr selbstständig jagen und werde daher als „Fledermausbotschafterin“ und als Sozialkontakt für andere Pfleglinge eingesetzt.

Der Fledermausnotruf ist zu erreichen unter: 0151 15902708