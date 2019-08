Meppen. Wer den Vogel vom Stocke schießt, ist König. In diesem Jahr gelang dies beim Schützenfest der Meppener Hölting Bürgerschützen Wilhelm Lücken.

Es war ein gelungenes Fest, das die Bürgerschützen auf der Landzunge vor der Höltingmühle mitten in Meppen am 10. und 11. August 2019 feierten. Beim Königsschießen am Sonntag, 11. August, setzte sich am Ende Wilhelm Lücken gegen die Konkurrenz durch. Zur Königin wählte er sich Brigitte Unkenholz.

Zum weiteren Throngefolge gehören: Michael und Silke Overkamp, Armin und Jale Sowka, Andreas und Christiane Temmen sowie Martin und Claudia van Wolde. Thronadjutant ist Heinz-Hermann Over.