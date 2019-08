Meppen. Zur weiteren Stärkung der Stadt Meppen als Lebens- und Wirtschaftsraum führt die Stadt eine Befragung bei zahlreichen Betrieben im Stadtgebiet durch. Die Wirtschaftsförderung möchte erfahren, wie zufrieden die Betriebe mit Ihren Standortbedingungen sind und welche künftigen Anforderungen an den Standort gestellt werden.

„Aus den Antworten der Betriebe können wir erkennen, in welchen Handlungsfeldern die Stadtverwaltung ansetzen muss und welche zukünftigen Maßnahmen den höchsten Nutzen versprechen“, erläuterte Bürgermeister Helmut Knurbein. Von besonderem Wert sei diese Befragung für die strategische Ausrichtung der städtischen Wirtschaftsförderung.

Vierseitiger Fragebogen

„Ohne fundierte Informationen können wir unsere Betriebe nicht gezielt unterstützen“, betonte Wirtschaftsförderer Alexander Kassner. In dem vierseitigen Fragebogen geht es neben einer Bewertung der Stadt als Wirtschaftsstandort um konkrete Entwicklungsabsichten der Betriebe und weitere wichtige Zukunftsthemen (z. B. Fachkräftesicherung, Digitalisierung, nachhaltige Wirtschaftsförderung). „Nur, wenn wir wissen, wo die Betriebe Unterstützungsbedarf sehen, können wir unsere Serviceangebote gezielt entwickeln und anbieten“, unterstreicht Bürgermeister Knurbein und appelliert: „Wir bitten die Unternehmen in ihrem eigenen Interesse um Mitwirkung."

Unternehmen, die versehentlich kein Anschreiben erhalten haben, sich aber beteiligen möchten, werden gebeten, sich an die Wirtschaftsförderung zu wenden. Ansprechpartner ist Martina Lögering unter Telefon 05931 153135 oder per E-Mail unter m.loegering@meppen.de. Die Ergebnisse werden in einer öffentlichen Veranstaltung im Winter 2019 präsentiert.