Meppen. Der Meppen Gutschein ist eine große und zugleich alte Erfolgsgeschichte. „Er ist der ältesten Warengutscheine einer Kommune im Emsland.“ Das sagt einer, der es wissen muss: Manfred Büter ist seit 29 Jahren Geschäftsführer von TIM (Tourist Information Meppen).

Hic tempore voluptatem minima est. In quam minus tempore veniam. Accusantium et ratione facere illo quod. Atque consequatur rerum sunt sapiente. Tempora non ut et nisi ab temporibus. Consequuntur quidem nihil reprehenderit sed in eos rerum.