Meppen/Lingen. Ein Angestellter und die Stadt Meppen haben sich am Freitag vor dem Arbeitsgericht in Lingen juristisch auseinandergesetzt. Der 54-jährige Meppener war von der Stadtverwaltung nach einer Kompetenzüberschreitung von der Feuerwehr in die Parkraumbewirtschaftung versetzt worden und klagt nun auf Rückkehr in die bisherige Position.