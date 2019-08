Meppen. Nach dem großen Erfolg des ersten Kleinstadtfestivals Ende Juli haben die Veranstalter, das Jugend- und Kulturzentrum Meppen und die Kleinstadtkinder, angekündigt, das Event am 1. August 2020 zu wiederholen. Für Frühbucher sind ab sofort Tickets in begrenzter Zahl zu vergünstigten Preisen erhältlich.

„Mit dem Verlauf der Erstausgabe des Festivals waren wir äußerst zufrieden und haben ein durchweg positives Feedback von Zuschauern und Bands erhalten“, resümiert Jam-Leiter Karsten Streeck. „Es war äußerst beeindruckend, was die fast 100 ehrenamtlichen Helfer da auf die Beide gestellt haben“, so der Jugendpfleger.

An der einen oder anderen Stellschraube soll noch gedreht und Kleinigkeiten optimiert werden. „Dem Ansturm beim Essensverkauf sind wir nicht ganz optimal gewachsen gewesen“, sagt Catering-Beauftragter Lukas Rotter, der zugleich Ideen zur Verbesserung gibt: „Wir planen mehrere Ausgabestellen und die Ausweitung des kulinarischen Angebotes“, so der Gastronom, der sich ehrenamtlich bei den Kleinstadtkindern engagiert.



Konnte in diesem Jahr schon ein beeindruckendes Band-Lineup geboten werden, soll 2020 noch ordentlich draufgelegt werden: „Wir verhandeln bereits auf Hochtouren mit verschiedenen Agenturen, um wieder die besten Live-Acts nach Meppen zu holen“, berichtet Booking-Beauftragter Jonas Egbers. An der Programmauswahl waren im Vorfeld alle Helfer beteiligt. So konnte jeder der ehrenamtlich Mitwirkenden seine Favoriten für das Lineup 2020 vorschlagen. Aus den Ideen wird aktuell ein Musikprogramm aus nationalen, internationalen und lokalen Acts zusammengestellt.

Obwohl noch keine Bands veröffentlicht wurden, startet am Freitag, 16. August 2019, um 12 Uhr der Early-Bird-Ticketverkauf. Zum Sonderpreis von 20 Euro kann man die ersten 500 Karten im Jam, bei TIM oder unter www.kleinstadtfestival.de erwerben.