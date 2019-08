Konzert live: NDR Sommertour mit Bonnie Tyler und Stadtwette in Meppen CC-Editor öffnen

NDR Sommertour live: Bonnie Tyler wird zu Gast auf der Bühne in Meppen sein. Archivfoto: imago images / Benjamin Horn

Meppen. NDR Sommertour live: Bonnie Tyler und The Smashing Piccadillys sind zu Gast auf der Bühne der NDR Sommertour in Meppen. Am Sonnabend um kurz nach 20 Uhr geht's los – hier sehen Sie die Konzerte live.