Meppen. Die Seniorenvereinigung der Stadt Meppen e. V. hatte zur Mitgliederversammung in den Ratssaal geladen.

Georg Schröer als Vorsitzender begrüßte insbesondere Landrat Reinhard Winter als Gastredner sowie Matthias Wahmes und Andreas Pothen als Vertreter der Stadt Meppen. In ihren Berichten über die Arbeit des Vereins seit der letzten Mitgliederversammlung im Herbst 2018 blickten Georg Schröer und die stellvertretende Vorsitzende Christel Kemper auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Ergänzungswahlen zum Vorstand. Unter der Regie von Hans Manning als Wahlleiter wurde Helmut Fühner zum neuen Schriftführer für die aus persönlichen Gründen ausgeschiedene Ingrid van Trechten gewählt. Für die turnusmäßig ausgeschiedene Dorothea Vieler wählte die Mitgliederversammlung Marga Pradel zur weiteren Kassenprüferin.



Stärke durch Kooperation

Mit einstimmigem Beschluss in den Verein aufgenommen wurde die „Nachbarschaftshilfe e. V.“, bei der die Seniorenvereinigung ihrerseits bereits Mitglied ist. Von der gegenseitigen Beteiligung verspricht man sich eine breitere Basis für die jeweilige Vereinsarbeit. Der Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Franz Holtgreve, nutze seine „Bewerbungsrede“ für einen kurzen Sachstandsbericht und einen Dank an die Ehrenamtlichen. Die derzeit rund 80 aktiven Helfer haben nach seinen Worten seit Beginn dieses Jahres bereits über 6500 Stunden ehrenamtliche Hilfe geleistet. “Mein aufrichtiger Dank gilt“, so Holtgreve, „den vielen Helfern für ihren tagtäglichen Einsatz, ohne die wir diese Arbeit nicht leisten könnten.“

Landkreis mit Spitzenwerten

Sein Referat „Demografischen Wandel – Herausforderungen und Chancen für den Landkreis Emsland“ begann Landrat Reinhard Winter mit einem Überblick über die beindruckenden Zahlen des Landkreises Emsland. Entgegen der Entwicklung in anderen Landstrichen verzeichnete der Landkreis eine außerordentlich dynamische Bevölkerungsentwicklung. Der Landkreis hat aktuell über 325 000 Einwohner. Mit einem Zuwachs von knapp 70 % liegt der Landkreis damit deutlich über den Entwicklungszahlen des Bundes und des Landes Niedersachsen. Damit einher geht eine ebenso gute Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einem Plus von über 100 % auf nunmehr rund 137000 Beschäftigte (Vergleichszeitraum jeweils rd. 25 Jahre). Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote mit 2,5 % extrem niedrig und liegt in einigen Bereichen sogar noch darunter. Ebenso erfreulich ist „ein Schuldenstand von fast Null“, so der Landrat. Lediglich ein Darlehen über rund 3 Millionen stehe noch in den Büchern, was einem Betrag von nur 9,26 € je Einwohner entspricht.

Junger Landkreis

Eine wichtige Aufgabe des Landkreises sei es, den Folgen des demografischen Wandels im Emsland zum Wohle der Menschen entgegen zu treten. Noch zählt der Landkreis zwar zu den „jungen Landkreisen“ mit einem Altersdurchschnitt von gut 42 Jahren. Strukturell schreitet der Alterungsprozess aber schnell voran. In den nächsten Jahren wird der Anstieg bei den 65 bis unter 80jährigen bei rund 50 % und den über 80jährigen bei fast 60 % liegen. “Diese Entwicklung gilt es“, so Winter, „zu begleiten und Lösungen zu erarbeiten.“

Demografiefeste Entwicklung

Anzeige Anzeige

Der Landkreis reagiert auf diese Entwicklung mit vielen Angeboten und Initiativen. Unter dem Titel „Leitsystem Demografie“ werden die Kernthemen Mobiliät, aktive Senioren, Wohnen, Ehrenamt, Siedlungsentwicklung und Versorgung abgearbeitet. Sicher gestellt werden sollen geeignete Pflegeangebote, eine sichere Gesundheitsversorgung und eine anforderungsgerechte Verkehrsinfrastruktur. Eingerichtet wurden bereits ein Demenz-Servicezentrum, der Senioren- und Pflegestützpunkt, der Ehrenamtsservice und das Seniorenservicebüro. Es gibt einen Demografiebeauftraten, Seniorenbegleiter und Fortbildungsreihen für ehrenamtlich Engagierte. Die Kommunen arbeiten im Arbeitskreis „Demografie“ zusammen und der Landkreis hat ein Programm zur Förderung von Einrichtungen der wohnortbezogenen Nahversorgung aufgelegt und ein Kooperationsprogramm für Heimathäuser und Sportstätten im Emsland ins Leben gerufen. In den Bereich einer gesicherten Nahversorgung fallen auch Überlegungen zur Krankenhausstruktur mit den Krankenhäusern in Meppen, Lingen, Thuine, Papenburg, Haselünne und Sögel. „Wir werden uns mit allen Kräften für einen Erhalt dieser Einrichtungen einsetzen“, so der Landrat. Sehr wohl sei hier aber in Zukunft ein Kampf um die begrenzten Ressourcen zu erwarten.

Gemeinsame Aufgabe

Mit der „demografiefesten Entwicklung“ befasst sich auch das vom Bundesministerium ins Leben gerufene Projekt „Demografiewerkstatt Kommunen“. Hier ist der Landkreis mit der Gemeinde Vrees als einzige niedersächsische Kommune vertreten. Die Akteure des Projekts stellen in einer Zwischenbilanz fest, dass das Thema Demografie in den emsländischen Orten angekommen ist und bei allen Entscheidungen einbezogen wird.

Besonders verwies der Landrat in diesem Zusammenhang auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bei dem die Gemeinden Oberlangen und Vrees zweimal in drei Jahren auf Bundesebene den Titel „Golddorf“ ins Emsland holten. „Wir haben die Demografie als vorrangiges und zentrales Handlungsfeld ausgemacht, dem wir mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nachkommen“, so Winter. Dabei kommt nach seinen Worten der im Emsland hervorragend funktionierenden Netzwerkarbeit zwischen ehrenamtlichen Aktivitäten und den hauptamtlichen Akteuren entscheidende Bedeutung zu. „Es geht nur im gemeinsamen Miteinander“, so der Landrat abschließend.