Meppen. Auf der Freilichtbühne Meppen ist die bereits 30.000. Besucherin dieser Spielzeit begrüßt worden. Derweil stehen nur noch drei Aufführungen des Musicals "Madagascar" an.

Rita Prys aus Twist hatte Glück, als sie am vergangenen Sonntag zur Freilichtbühne Meppen kam, um sich zusammen mit Ihrer Familie „Madagascar“ anzusehen. In der Pause kam die aus dem Stück bekannte Reporterin „Candy Hammernase“ auf die Bühne und verkündete, dass die 30.000. Besucherin im Publikum sitzt. Rita Prys saß im Block C, in Reihe 9 auf Platz 20 und war eben jene Besucherin Nummer 30.000.

Da ließen es sich die Darsteller von „Madagascar“ nicht nehmen, ihr persönlich zu gratulieren. Als kleines Dankeschön bekam sie zwei Freikarten für die kommende Saison für das Familienstück „Shrek“.



Während das Abendstück „Saturday Night Fever“ noch sechs Mal bis zum 31. August aufgeführt wird, darf das Ensemble von „Madagascar“ nur noch drei Mal von New York nach Madagascar reisen und eine lustige Strandparty feiern. Das beliebte Familienmusical ist am Sonntag, 18. August, um 16 Uhr zu sehen. Am Donnerstag, 22. August, um 19 Uhr und am Sonntag, 25. August, um 16 Uhr sind die Aufführungen im Rahmen der Aktionstage „Genuss, Geschmack & Musical“.

Hier gibt es leckere Speisen, fruchtige Cocktails und frische Sommerweine bei den Aufführungen. „Saturday Night Fever“ wird am Freitag, 23. August, und Samstag, 24. August, jeweils um 20 Uhr während der Aktionstage gespielt. Einlass ist bei „Madagascar“ anderthalb Stunden vor Beginn und bei „Saturday Night Fever“ zwei Stunden vorher.

Am Freitag und Samstag gibt es zudem noch Live-Musik von Jonas Egbers vor den Aufführungen und in der Pause. Weitere Info zu den Aktionstagen und den Spielterminen unter www. Freilichtbuehne-Meppen.de.