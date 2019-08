Meppen. Der NDR verkündet am Montagmorgen den Inhalt der Stadtwette live auf dem Meppener Marktplatz.

Am Samstag, dem 17. August, findet das Finale der NDR Sommertour auf der Schülerwiese statt. Neben Bonnie Tyler und The Smashing Piccadillys sollen dann auch die Meppener einen glanzvollen Auftritt mit der hoffentlich gewonnenen Stadtwette liefern. Das teilt jedenfalls die Stadt Meppen mit. Welche Aufgabe es zu erfüllen gilt, das geben NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen am Montagmorgen, um 7.40 Uhr, bekannt. Dabei wird live vom Marktplatz gesendet.



„Alle Meppener sind herzlich eingeladen, bei der Bekanntgabe der Stadtwette und beim anschließenden ersten Vorbereitungstreffen im Stadthaus dabei zu sein“, appelliert Erster Stadtrat Bernhard Ostermann, sich an diesem "tollen Event" zu beteiligen. Aufgrund der bisherigen Stadtwetten sei davon auszugehen, dass Meppen sich nicht nur in ein Kostüm "schmeißen" müsse, sondern auch eine selbst gebaute Kulisse und ein individueller Liedtext zu einem bekannten Song gefordert seien. In dem ersten Vorbereitungstreffen am Montagmorgen werden vor allem grundlegende organisatorische Entscheidungen getroffen.

Es werde für die Bereiche Bauen, Gesang und Kostüme, ein Team mit einem hauptverantwortlichen Ansprechpartner geben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Meppen. „Einiges muss spontan nach Bekanntgabe der Stadtwette organisiert und geplant werden“, freut sich Ansgar Limbeck, WiM-Geschäftsführer, auf spannende Tage und „hochmotivierte, engagierte Meppener“. Über die Woche wird der NDR mit Ton- und Filmaufnahmen begleiten.

Das große Finale für Meppen und für die gesamte NDR-Sommertour wird mit der Sommerparty auf der Schülerwiese ab 18 Uhr gefeiert. Der Eintritt zur Open-Air-Veranstaltung ist kostenfrei. „Kostüme sind beim Einlass keine Pflicht – aber ich finde Ehrensache“, ergänzt Limbeck.