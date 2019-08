Meppen. Es ist einiges los am kommenden Wochenende, vom 9. bis 11. August 2019, im mittleren Emsland. Neben dem Lautfeuer-Festival in Lingen gibt es in Meppen einen Song-Slam, in Haren das Weinfest und am Speicherbecken ein großer Shanty-Open-Air.

Bei hoffentlich guten Wetter dürfen sich die Festival-Freunde auf das Abifestival, das jetzt „Lautfeuer“ heißt, in Lingen auf dem Gelände nahe des alten Atomkraftwerks am Freitagabend und am Samstag freuen. Los gehts um 18 Uhr mit dem Hamburger Rapper "Jace" der das Festival eröffnet. Weiter geht`s um 19.15 Uhr mit Rap von "Döll" aus Hessen. Um 20.45 Uhr steht der Rapper aus Mainz, "OG Keemo" auf der Bühne und wird um 22.15 Uhr vom "BHZ" Rapper aus Berlin abgelöst. Ab 23.50 Uhr spielt der "Finch"-Asozial-Rapper aus Frankfurt Oder ehe das DJ-Duo ab 1.20 Uhr "Drunken Masters" den Abschluss geben. Am Samstag treten ebenfalls Bands von 13 Uhr bis 0.50 live auf.

Song-Slam im Jam

Auf dem Programm steht am Samstag in Meppen der 1. Meppener Jam Song-Slam-Wettbewerb. Der Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass ab 19.30 Uhr. Das "Prozedere" ist ähnlich wie beim Poetry Slam, nur soll akustisch eine Schippe drauf gelegt werden. Ob mit Gitarre, Klavier oder Bass: Fünf Musiker müssen die Jam-Jury zu begeistern.

Wein und Kultur

Am Wochenende feiert das Winzerfest in Haren seine zehnte Auflage rund um die Mersmühle, zu der auch die deutsche Weinkönigin erwartet wird. Beginnend mit dem „Festival der Kulturen“ am Freitag um 18 Uhr gibt es musikalische Höhepunkte und reichlich Augenschmaus. Danach zeigt eine Latino-Musikgruppe ihr Können. Gegen 19.45 Uhr betritt eine thailändische Tanzgruppe die Bühne. Ebenfalls werden Akteure des Theaterpädagogischen Zentrums aus Lingen erwartet.

Parallel zum Bühnengeschehen und an allen drei Tagen können die Freunde guten Weines an den Ständen der Winzer edle Tropfen verkosten. Am Samstag ab 19 Uhr spielt die Bigband Headless auf. Waldemar Michael wird gegen 22 Uhr eine Pyro-Feuer-Show in Szene setzen. Den krönenden Abschluss soll ein Ballonglühen darstellen. Nach dem sonntäglichen Frühschoppen ab 11:00 Uhr mit Livemusik von der "Jampott Oldtime Jazz-Band" geht gegen 15 Uhr eine Akrobatik-Gruppe an den Start. Mit Frank und seinen Freunden, die gegen 16 Uhr erwartet werden, schließt sich der Reigen der aktiven Programmabfolge.

Shantys am Speicherbecken

Am Sonntag von 12.30 bis 18 Uhr treten Shanty-Chöre auf drei Bühnen am Speicherbecken in Geeste auf. Zum Abschluss der Veranstaltung singen alle Chöre ihre Lieder gemeinsam auf den See hinaus. Am See freuen können sich die Besucher auf den Flohmarkt.