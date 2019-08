30 Jahre Fanta 4. Grund genug für die Musiker, auf große Stadiontour zu gehen. Am 19. Juni 2020 spielen sie in Meppen. Archivfoto: David Ebener

Meppen. Gute Nachrichten für alle Festivalfans: Am 19. Juni 2020 geht eine Band in der Hänsch-Arena in Meppen auf die Bühne, die den deutschen Sprechgesang geprägt hat: die Fantastischen Vier. Es ist die erste Stadiontour in der 30-jährigen Geschichte der Band.