Meppen. Das Stoff-Paradies Meppen feierte im Juli seine Neueröffnung. Neben einem breiteren Angebot an Stoffen und Nähzubehör bieten die neuen Räumlichkeiten ein echtes Highlight: das Nähcafé im Untergeschoss.

Geschäftsführer Jürgen Meyerink zeigt sich begeistert von der „Do-it-yourself“-Bewegung. Das „alte Handwerk“ habe sich trotz der zunehmenden Digitalisierung zu einem Trendthema entwickelt. So seien Nähen und Stricken bei Jung und Alt beliebt. Dies sei auch der Grund gewesen, warum Meyerink sich für die größere Verkaufsfläche des Ladenlokals Am Neuen Markt 12 entschieden hat.

Nähkurse und Workshops im Untergeschoss

Auf über 350 Quadratmetern erwartet die Kunden auf zwei Ebenen eine riesige Auswahl an modischen Stoffen, Nähzubehör und neuerdings auch Handstrickgarnen. Ein echtes Highlight ist das integrierte Nähcafé im Untergeschoss. Hier dreht sich alles um Textilgestaltung und -verarbeitung. An zehn professionellen Nähmaschinen der Marke Bernina können Interessierte nähen und sich dabei mit Gleichgesinnten gemütlich bei Kaffee und Gebäck austauschen. Das Angebot umfasst Nähkurse, Themen-Workshops, Kinderkurse, Ferienkurse und Kindergeburtstage.

Die Firma Modestoffe Meyerink GmbH ist ein Familienunternehmen, das im Jahre 1989 gegründet wurde. In fünf Einzelhandelsgeschäften in Meppen, Lingen, Nordhorn, Leer und Westerstede wird ein umfangreiches Angebot an Stoffen, Wolle und Nähzubehör angeboten. Meppen gehört seit 19 Jahren als fester Standort dazu. Das Unternehmen betreibt zudem einen Onlineshop und tourt seit 15 Jahren mit einem Stand unter dem Namen "Der Buntspecht" auf dem bekannten "Stoffmarkt Holland" durch ganz Deutschland. Mehr Informationen finden Sie unter www.modestoffe-meyerink.de.