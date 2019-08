Meppen. Das Prinzip des Poetry Slams ist in Meppen durch mehrere Veranstaltungen mittlerweile bekannt. Mit dem ersten "Meppener Song Slam“ wird das Format des Dichterwettstreits nun um eine musikalische Komponente erweitert und verspricht damit interessante Unterhaltung.

Am Samstag, 10. August, dürfen sich die Zuschauer im Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam ein Bild davon machen, wie kreative Autoren ihre literarischen Texte zusätzlich noch mit Musik untermalen. Der Eintritt ist frei. Wer schon mal einen Poetry Slam besucht hat kennt das Prozedere: Verschiedene Autoren präsentieren ihre selbstverfassten literarischen Kurztexte in freier Form vor Publikum und die Zuschauer wählen anschließend einen Sieger.

Dabei kann es ernst und nachdenklich zugehen, aber auch lustig, überraschend und unkonventionell. Und auch beim klassischen Poetry Slam tragen viele Teilnehmer ihre Texte und einzelne Passagen oft rhythmisch als eine Art Sprechgesang vor.

Fünf Teilnehmer mit Gitarre, Klavier und Bass

Diese rhythmische Auslegung greift das Format des Song Slams aktiv auf, denn die Vortragenden präsentieren hier nicht nur ihre eigenen Texte sondern untermalen das Ganze zusätzlich mit eigener Musik. Beim „Meppener Song Slam“ darf sich das hiesige Publikum also auf fünf Teilnehmer freuen, die ihren Worten mit verschiedenen Instrumenten wie Gitarre, Klavier oder Bass zusätzliches musikalisches Leben einhauchen.

Als Teilnehmer stehen aktuell Laander Karuso (Osnabrück), Tim Gerrits (Münster), Kira Hummen (Bochum) und Johnethen Fuchs (Dresden) fest. Moderiert wird der Abend erneut von Jens Kotalla, der auch schon im Juni durch den „Slam am Jam“ führte und vom Lingener „Radioactive Slam“ bekannt ist.

Der Song Slam findet am Samstag, 10. August, am Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam, An der Bleiche 3, statt. Die Veranstaltung ist als „Umsonst und draußen“ Event geplant, der Eintritt ist dementsprechend frei. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Weitere Infos unter jam-meppen.de.