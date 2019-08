Meppen/Lingen. 2005 gewannen sie den deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie "Hard & Heavy" und waren kurz davor, groß durchzustarten. Doch 2007 trennte man sich wegen interner Differenzen. Nun feiert die emsländische Band "Alarming Jesus" ihre „Wiederauferstehung“ und setzt dabei vor allem auf ein digitales Konzept.

In einer Halle mitten im Emsland haben es sich die fünf Bandmitglieder gemütlich in ihrem Proberaum eingerichtet. So oft es ihre Zeit zulässt, schließlich gehen alle einer "normalen" Arbeit nach, treffen sie sich hier zum gemeinsamen Mukkemachen. Nach der Trennung im Jahr 2007 war es still um sie geworden. Zwölf Jahre später im Jahr 2019 wollen es die Metal-Musiker noch einmal wissen. Die damaligen Gründungsmitglieder - und Hauptverantwortlichen für den "AJ Sound" - Dennis Vaas (Gesang) und Andreas Müller (Gitarre), sowie der damalige Aushilfs-Schlagzeuger Florian Brüggemann suchten nach adäquaten Ersatz und werden heute durch Ingo Carlucci-Schulte (Gitarre) und Sebastian Schepers (Bass) komplettiert.

"Besorgniserregender Jesus"



Alarming Jesus bedeutet übersetzt ins Deutsche in etwa "besorgniserregender Jesus". Diesen provokanten Titel wählte die Band als Anspielung auf den wachsenden Trend sich vorgekaute Meinungen eigen zu machen, vermeintlichen Nachrichten blind zu trauen und gesellschaftliche Bewegungen nicht zu hinterfragen. "Ein Thema, das aktueller nicht sein könnte, aber gewiss nicht neu ist", sagt Dennis Vaas.

Und wie klingt die Musik von "Alarming Jesus"?



Die Band selbst beschreibt ihren Sound irgendwo zwischen alten Metallica Songs, Godsmack und Machine Head, von Melancholischem bis hin härtesten Rock. "Wir wollen uns da gar nicht so festlegen", erklärt Sänger Vaas. Das wichtigste sei, dass es Spaß mache. Jeder der Bandmitglieder dürfe und solle seine Ideen miteinbringen.

Spotify, iTunes und Co

Um regelmäßig im Gespräch zu bleiben, wollen die Lingener nun jeden Monat einen Song veröffentlichen, anstelle eines Albums. "Wir konzentrieren uns dabei zunächst rein auf Streaming Plattformen", sagt Florian Brüggemann. "Anbieter für digitale Musik-Vermarktung stellen einem heute alle Mittel und Wege kostengünstig bereit, die wir brauchen."

Seit vergangenem Donnerstag gibt es den ersten Song mit dem Titel "Conquer Life" zu hören auf Spotify, iTunes und Co. Außerdem posten die Musiker auf Instagram und Facebook wöchentliche Video-Updates und geben den Interessierten somit die Möglichkeit, die neusten Entwicklungen rund um die Band quasi aus dem Proberaum mitzuerleben. Weiter sollen die Inhalte Lust machen auf das Konzert am 19. Oktober 2019 im JAM in Meppen. "Das soll unser Comeback-Konzert werden", erklärt Andreas Müller. Weitere Auftritte sind in Planung und werden auf der Homepage der Band angekündigt.