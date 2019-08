Meppen. Die Mitglieder der DLRG Ortsgruppe Meppen unternahmen am Sonntagnachmittag mit Kindern der Ferienpassaktion Meppen eine spritzige Bootstour auf der Ems und dem Dortmund-Ems-Kanal.

