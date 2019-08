Meppen. Sechs Jahre nach dem ersten Nachweis eines Wolfes im Emsland seit mehr als 200 Jahren breitet sich das Raubtier immer weiter aus. In Werlte und in Haselünne sind jetzt zwei Beobachtungsgebiete ausgewiesen worden: Neben dem Meppener Rudel gibt es damit mindestens vier weitere Wölfe im Landkreis.

