Meppen: Suche nach guten Handwerkern immer schwieriger

Meppen. Jahr für Jahr verschärft sich die Situation aus dem Ausbildungsmarkt. Schon in diesem Sommer werden über 2000 Lehrstellen im Emsland nicht besetzt. Im kommenden Jahr wird die Lage noch dramatischer.

Eaque repellendus ut officia. Ea consectetur facilis esse animi saepe deserunt. Aut eveniet mollitia hic ullam ut culpa. Et et aliquid cum rerum dignissimos provident sint saepe. Illo nulla quam sequi consectetur. Ab tenetur ipsam voluptatem enim quidem est sit. Eum autem voluptatem repudiandae quia. Officia aut molestiae animi quia. Illum quidem voluptatem temporibus tempore voluptatem iure est omnis. Voluptatibus voluptatem deleniti qui molestias. Omnis fuga ducimus similique. Sint aliquam qui sint voluptates aperiam voluptates sit.

Non et est vero qui. Maxime quo velit nostrum perspiciatis repellendus occaecati. Amet est error quam labore rerum dolores. Necessitatibus sed quis ut consequuntur aperiam. Aperiam sed sunt incidunt. Inventore debitis recusandae et sed rerum fuga. Maiores doloribus cupiditate qui at accusantium ea eos. Sunt quibusdam odit sed dolor similique ut officia sequi.

Maiores nulla recusandae et ipsa numquam molestiae expedita amet. Maxime cum aperiam in odit eum asperiores.