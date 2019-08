Meppen. Das anstehende Augustwochenende, vom 2. bis 4. August 2019, bietet ein vielfältiges Programm im mittleren Emsland. Mit einem Open-Air-Kinoabend, der Musicalnacht in Ahmsen, einer Sommer-Party in Schwefingen und dem Seefest in Dankern wird viel Abwechslung geboten.

Kinoabend

Den Start macht am Freitag das 27. Internationale Blues- und Jazznacht in Meppen. Die Stadt, das Kulturbüro und die Meppener Gastronomen laden ab 19 Uhr zu Konzerten in Kneipen und auf den Straßen in der Innenstadt ein. Viele bekannte Instrumentalstücke und Songs im Stile des Swing, Bebop, Boogie Woogie, Dixieland, Mainstream- und Souljazz, Chicago-Blues, Shuffle und knallharter Gitarren-Blues klingen durch die Innenstadt.

Am Freitag lädt Das Torfwerk in Herzlake zu einem Kinoabend ein. Gezeigt wird der Film " Zum Verwechseln ähnlich". Einlass ist ab 21 Uhr.



Open-Air-Party

Wer es noch nicht in seinem Kalender stehen hat, sollte in diesen schnell eintragen: Samstag, ab 20 Uhr startet die Schwefinger Open-Air. Die mittlerweile 14. Auflage auf dem Sportgelände der Sportfreunde Schwefingen verspricht mit Livemusik von zwei Bands und vielen Mottotheken eine unvergessliche Party unter freiem Himmel. Ab 19.30 Uhr öffnen sich die Pforten des liebevoll geschmückten Partyareals, wo es ab 20.15 Uhr beste Livemusik gibt.

Musicalnacht

„Musical Night in Concert“ heißt es am Samstag (20 Uhr) auf der Waldbühne Ahmsen. Das Starensemble der Set Musical Company serviert Höhepunkte aus 27 Produktionen des Genres. Der Abend verspricht eine Reise voll neuer Hits und geschätzter Evergreens zu werden. Auch in diesem Jahr wird werden die verdienten Klassiker wie die West Side Story, Phantom der Oper, Mamma Mia, König der Löwen und die anderen Disney-Shows wie Die Schöne und das Biest und Alladdin im Programm sein.

Seefest in Dankern

Mit Tanzmusik und einem großen Feuerwerk zum Abschluss wird das jährliche Seefest in Dankern am Samstag ab 19 Uhr gefeiert. Der Wasserskiclub begeistert mit einer Wasserskishow. Außerdem gibt es eine Flugshow vom benachbarten Fliegerclub. Der Eintritt ist kostenlos.