Meppen. Meppens Gastronomen haben ein neues Mitglied in ihrer Runde. Das Restaurant „Alasdiga“ am Markt 36 hat die Türen für seine Gäste geöffnet.

