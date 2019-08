Meppen. Im Frühjahr startete die Sanierung der Bahnhofsunterführung in Meppen mit umfangreichen Reinigungsarbeiten. Jetzt ist die Gesamtmaßnahme auf der Zielgeraden.

„Das Gros der Arbeiten ist bereits erfolgreich abgeschlossen“, sagte Erster Stadtrat Bernhard Ostermann und spricht damit unter anderem die fortgeschrittene Instandsetzung der Treppenanlage und das neu verlegte Klinkerpflaster an. Aktuell werde die Beleuchtung installiert. Die liegt Bürgermeister Helmut Knurbein besonders am Herzen. „Die Sicherheit der Passanten ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen dieser Maßnahme. Die Illumination wird daher nicht nur für eine optische Aufwertung sorgen“, so der Rathauschef bei einem Vorort-Termin.



Die Treppenauf- und –abgänge wurden überdacht – zum Schutz der Passanten, aber auch um die Bausubstanz zu schonen. „Dem ein oder anderen mag hierbei eine leichte Schräglage auffallen, die aber natürlich gewollt ist“, erklärte Ostermann. Regenwasser könne so einseitig in die installierte Dachrinne abfließen. Darüber hinaus wurde die Überdachung im Bereich der Bahnhofstraße zurückgebaut und auch der Brunnen wurde entfernt. Diesen Bereich ziert nun eine großzügige Rundbank, die zum Verweilen einlädt.

Künstlerisch gestaltete Metallplatten

Die 26 von Urban-Art-Künstlern gestalteten Metallplatten werden als krönender Abschluss Anfang September ihren Platz einnehmen und für den ganz besonderen Charakter des neuen Bahnhoftunnels sorgen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 650.000 Euro. „Wir liegen hervorragend im Zeitplan“, lobte Ostermann die zügige Arbeit des ausführenden Bauunternehmens Kewe.