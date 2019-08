Meppen. Heute beginnen viele junge Menschen eine duale Ausbildung. Aus diesem Anlass hat der Industrielle Arbeitgeberverband (IAV) Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim seine Mitglieder befragt. Allein im kaufmännische Bereich bleiben 30 Prozent der Lehrstellen unbesetzt.

Bei den Ergebnissen wechseln sich Licht und Schatten ab. Während im vergangenen Jahr 6,5 Prozent der Unternehmen gar nicht ausgebildet haben, sind es 2019 nur noch 5,9 Prozent. "Zusätzlich haben die Ausbildungsbetriebe sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblich-technischen Bereich erneut mehr Plätze angeboten", heißt es in einer Pressemitteilung. Während im 2018 in beiden Bereichen die Firmen mehr Verträge abschließen konnten, ist die Zahl in kaufmännischen Ausbildungsberufen dieses Jahr rückläufig. Überdeutlich wird, dass Unternehmen immer öfter Probleme haben, alle Ausbildungsplätze zu besetzen, obwohl die Unternehmen Gegenmaßnahmen wie den Ausbau von zielgruppengerechten Marketing-maßnahmen oder Kooperationen mit Schulen ergriffen haben.

Im kaufmännischen Bereich blieben 30 Prozent unbesetzt, letztes Jahr waren es nur knapp 10 Prozent. Noch gravierender ist die Situation in den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen: Der negative Trend der letzten Jahre hat sich noch weiter fortgesetzt. 2019 blieben hier 54,4 Prozent der Ausbildungsplätze unbesetzt. Das ist eine weitere Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 10,2 Prozent. Gefragt nach den Gründen gaben die Unternehmen an, dass insbesondere drei Faktoren dafür eine Rolle spielten: Entweder es lagen gar keine oder keine geeigneten Bewerbungen vor, oder die bereits unterschriebenen Ausbildungsverträge wurden von den künftigen Auszubildenden schon vor Beginn bereits wieder gekündigt.

Auch bei der Kampmann GmbH in Lingen fällt die Bilanz durchwachsen aus. „Im kaufmännischen Bereich haben wir sogar einen über die angebotenen Plätze hinausgehenden Vertrag abgeschlossen, weil die Bewerber so überzeugen konnten. Leider ist uns dies im gewerblich-technischen Bereich nicht vollständig geglückt – die Ausbildungsplätze für Maschinen- und Anlagenführer sowie Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik konnten wir bislang nicht besetzen“, sagt Knut Spekkers, Geschäftsleiter kaufmännische Verwaltung.



Es sei besorgniserregend, wie sich die Schere zwischen Angebot und Nachfrage immer weiter auftut. "Die betriebliche Ausbildung ist und bleibt wesentlicher Bestandteil zur Sicherung unseres Fachkräftebedarfs, um zukünftig im globalen Wettbewerb mitmischen zu können“, macht auch IAV-Hauptgeschäftsführer Axel Busch deutlich. Und die Sorgen sind nicht unbegründet: Für die Zukunft sehen 72 Prozent der Unternehmen weitere Nachwuchssorgen auf sich zukommen – davon fast 65 Prozent in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen. Dennoch planen im kommende Jahr 21,3 % der Unternehmen, mehr Ausbildungsplätze anzubieten, 72,3 % streben dasselbe Niveau an. 2020 werde sich bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen zeigen, welchen Ef-fekt der fehlende Abiturjahrgang an allgemein bildenden Gymnasien haben wird.

Auch zum Regierungsentwurfs eines Berufsbildungsmodernisierungsgesetzes haben die befragten Un-ternehmen eine Meinung: Die geplante Einführung einer Mindestausbildungsvergütung befürworten 86,7 Prozent. So zahlten die IAV-Mitgliedsunternehmen schon jetzt mehr als die geplanten 515 Euro pro Monat im ersten Ausbildungsjahr. Gleichzeitig sehen die Firmen darin die Chance, die Attraktivität der beruflichen Ausbildung zu steigern. Im Gegensatz dazu lehnen 77,5 Prozent der Befragten die Einführung der neuen Abschlussbezeichnungen „Bachelor Professional“ und „Master Professional“ nach Fortbildungen ab. Die bestehenden Abschlussbezeichnungen hätten sich bewährt; neue Bezeichnungen würden für Verwirrung sorgen.