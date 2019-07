Meppen sucht seine „Queen of Shopping“ CC-Editor öffnen

Symbolfoto. Foto: Fabian Sommer/dpa

Meppen. Ein ähnlich lautendes Sendeformat mit einem markanten pinken Bulli ist die Vorlage für die Aktion „Queen of Shopping“ in Meppen im Vorfeld zum diesjährigen „Heimat shoppen“ im September. Drei Frauen stellen an drei Tagen ihr Shoppingtalent unter Beweis. Unterstützt werden sie dabei mit einem Budget von jeweils 400 Euro.