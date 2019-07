In Meppen-Dürenkämpe ist am Samstag, 27. Juli 2019, ein Stoppelfeld in Brand geraten. Die Flammen bedrohen eine angrenzende Wohnsiedlung. Foto: Thorsten Töller

Meppen. Im Meppener Stadtteil Dürenkämpe ist am Samstagnachmittag ein Stoppelfeld in Brand geraten. Laut Polizei bedroht das Feuer eine angrenzende Siedlung. Erste Hecken stehen bereits in Flammen.