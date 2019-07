Wohnung in Meppener Mehrfamilienhaus komplett ausgebrannt CC-Editor öffnen

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustadt rückte die Feuerwehr Meppen am Samstagmorgen aus. Foto: Torsten Albrecht

Meppen. In Meppen ist am Samstagmorgen bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung komplett ausgebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Dafür musste die Feuerwehr Haustiere retten.