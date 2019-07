Meppen. Das neue Programm der Theatergemeinde Meppen ist da.

Die Broschüre mit dem Spielplan aller Veranstaltungen der Theatersaison 2019/2020 liegt bereits überall aus und enthält auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Angebot für alle Theater-, Konzert- und Kabarettliebhaber.



Das Theaterabonnement I legt den Schwerpunkt auf klassisches Schauspiel, zeitgenössisches Theater und traditionelle Werke. Gleich zu Beginn der Saison sich das Publikum auf ein echtes Highlight freuen, das die Theatergemeinde nur selten realisieren kann. Und zwar ist es gelungen, eines der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte nach Meppen zu holen: „La Traviata“ von Giuseppe Verdi (28.10.19). Mit 120 Mitwirkenden professionell und ideal besetzt, inszeniert die Moldawische Nationaloper diese lyrische Tragödie und macht es zu einem unvergesslichen Opern-Genuss.

Doch auch die anderen Produktionen dieser Reihe versprechen hochklassige Unterhaltung. Werke von bedeutenden Schriftstellern kommen hier zur Aufführung. Dazu zählen die Kempowski-Saga „Aus großer Zeit“ (11.11.19), der Erich-Kästner-Abend „herzleid los“ mit Ulrich Gebauer (19.04.20) oder das Drama „King Charles III“ nach William Shakespeare (18.03.20). Mit dem Schauspiel „Extrem laut und unglaublich nah“ nach dem Bestseller von Jonathan Safran Foer (18.02.20) kommt jedoch auch das zeitgenössische Theater nicht zu kurz. Die Krimi-Komödie „Baskerville“ (24.01.20) nach dem Roman von Arthur Conan Doyle, die vom weltberühmten Detektiv Sherlock Holmes und seinem treuen Gefährten Dr. Watson erzählt, komplettiert das Theaterabonnement I.



Für diejenigen, die lieber leichtere Unterhaltung bevorzugen, bietet das Abonnement II mit Musiktheater, Komödien und Musicals genau das Richtige.



Musical als Highlight

Das Highlight dieser Reihe ist das Musical „Ein Amerikaner in Paris“ mit Musik von George und Ira Gershwin am 09. Dezember. Das Tanzmusical ist eine Neufassung des gleichnamigen Musicalfilms aus dem Jahr 1951.

Vor allem aber können in dieser Reihe Adaptionen aus Film und Fernsehen live auf der Bühne erlebt werden. So werden bekannte Titel wie „Vincent will Meer“ nach dem gleichnamigen Film von Florian David Fitz (05.10.19), der Kult-Klassiker „Harold und Maude“ von Colin Higgins (05.11.19) oder die erfolgreiche Tragikomödie „Dieses bescheuerte Herz“ (27.03.20), die auf einer wahren Geschichte basiert, gezeigt. Sogar die populäre TV-Krimi-Serie „Der Tatortreiniger“ kann das Meppener Publikum am 23. April 2020 auf der Bühne erleben. Das Berliner Kriminaltheater hat aus drei Episoden der Serie von Mizzi Meyer einen unterhaltsamen Theaterabend gemacht.

Turbulente Unterhaltung

Turbulente Unterhaltung verspricht zudem die Komödie „Tour de Farce“ von Kingsley Day und Philip LaZebnik. Tim Grobe und Caroline Kiesewetter stehen zwar alleine auf der Bühne, verkörpern jedoch insgesamt zehn Figuren.

Neben Theater gibt es natürlich noch viele weitere Veranstaltungen, wie Konzerte, Tanz, Comedy und Tribute-Shows. Das komplette Programm ist unter www.theater-meppen.de einsehbar. Weitere Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle der Theatergemeinde Meppen, Kirchstraße 1a, und telefonisch unter 05931-153 378.