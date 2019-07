Meppen. Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Gemeindefest hat die Bethlehemstiftung der evangelisch-lutherischen Bethlehemkirchengemeinde Meppen ihr zehnjähriges Bestehen seit Stiftungsgründung gefeiert.

Ursprünglich 2009 zur langfristigen Sicherung der Pfarrstelle gegründet, hat sich die Stiftung längst zu einer Grundlage moderner Gemeindearbeit entwickelt. Der Gottesdienst, der von Jugendlichen unter der Leitung von Jugenddiakon Philip Krieger gestaltet wurde, zeigte laut einer Pressemitteilung damit bereits einen der Schwerpunkte der Stiftungsarbeit. Pastor Achim Heldt, der in seine Predigt die neuen Paramente (Altarbehänge) einbezog, predigte über die Zeichen der Bewahrung und Hoffnung in stürmischen Zeiten. Dass der als Taube im Parament symbolisierte Heilige Geist wirke, zeige sich im nach wie vor abwechslungsreichen und gut in Anspruch genommenen Gemeindeleben.



Gemeinde zukunftsfest

Stiftungskuratoriumsvorsitzende Ulrike van der Ven machte deutlich, dass mit der Gründung der Bethlehem-Stiftung das Ziel verbunden war, die Gemeinde zukunftsfest zu machen: „Schon früh wurde die Kinder- und Jugendarbeit in den Blick genommen." Stiftungen dienten keinem Selbstzweck und würden nicht nur dazu gegründet, nur Gelder zu sammeln. Stiftungsgründungen sollten als ein hoffnungsvoller Weg verstanden werden, Gemeinden in ihrer vielfältigen Arbeit zu unterstützen. Schon Martin Luther und Philipp Melanchthon wussten, dass es nur durch die Lehre von Glaubensinhalten und aufrichtig gelebtem Glauben gelingen kann, dass sich auch junge Menschen mit dem Glauben auseinandersetzen.

Großes Vertrauen

So dankte van der Ven allen Stiftern ausdrücklich für das Vertrauen. Die Gemeinde habe sich begeistern lassen für den Stiftungsgedanken, habe nicht nachgelassen, die Stiftung mit Leben zu füllen als Zeichen einer lebendigen, in christlicher Tradition stehenden Glaubensgemeinschaft. Das mit dem intensiven Einsatz des Zinskapitals für die Kinder- und Jugendarbeit aber auch Ängste vor zu viel Veränderung in der Gemeinde verbunden waren, verschwieg van der Ven ebenfalls nicht, stellte aber rückblickend fest: “Die Bereitschaft von Gemeinden, sich verändern zu lassen, muss nicht bedeuten, Beheimatung zu verlieren, Gewohntes zu verlassen. Unterwegssein mit anderen, sich reformieren, an neue Umstände anpassen zu können, beinhaltet die Chance, auch wieder zu wachsen.“

Dialog der Generationen

Es sei Ziel der Arbeit, den Dialog unter den Generationen anzustoßen, sowie den Dialog der jungen Generation zu fördern, über alle Ethnien- und Gendergrenzen hinweg. „Es ist notwendig, wenn sich junge Menschen heute wieder einmischen, ihre Sicht der Dinge vertreten, in unserer Gesellschaft und in unseren Kirchen.“ Was dieses moderne Stiftungsverständnis für die Gemeinde in Zahlen bedeutet, erläuterte Dieter Engemann. Mit Stand vom 31. Dezember 2018 verfügte die Bethlehemstiftung über 950.000 Euro Kapital. Er dankte allen Stiftern und Zustiftern, die jährlich 16.000 Euro zur Kapitalaufstockung einzahlten. Zwischen 17.000 und 20.000 Euro Zinsen aus dem Stiftungskapital konnten in den vergangenen Jahren trotz der Niedrigzinsphase für die Gemeindearbeit ausgeschüttet werden. Da die Bethlehhemgemeinde ein Viertel der Stelle des regionalen Jugenddiakons Philip Krieger bezahle, sei dieser Posten mit über 10.000 Euro der größte, erläuterte Engemann. Weiterhin wurde aber im vergangenen Jahr auch die Stelle der Pfarrsekretärin gefördert, Nikolaustüten für Stadteilkinder verteilt, mit Sachmitteln die Jugendarbeit bezuschusst sowie die Tirolfreizeit des Diakons unterstützt.

Engemann schloss mit einem Appell an alle Anwesenden: „Die Stiftung ist gleichsam ein Vermächtnis für die Zukunft unserer Kirche. Helfen Sie mit, dass die Bethlehemgmeinde zukunftssicher und stark bleibt. Helfen Sie mit, den Stiftungsgedanken in die Tat umzusetzen.“ Mit einem bunten Gemeindefest bei strahlendem Sonnenschein klang das Stiftungsjubiläum am Nachmittag aus.