Meppen. Die Hitzewelle hinterlässt auch an emsländischen Straße ihre Spuren. Nach Angaben des Landkreises Emsland sind besonders die Straßen im südlichen Landkreis betroffen.

