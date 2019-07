Thermometer in Meppen zeigt 43 Grad in der City an CC-Editor öffnen

Bei der Emsländischen Volksbank in Meppen zeigt das Thermometer unglaubliche 43 Grad an. Foto: Hermann-Josef Mammes

Meppen/Haren. Glaubt man der Thermostatanzeige am Hauptgebäude der Emsländischen Volksbank in der Meppener Emsstraße ist am Donnerstagnachmittag auch die magische 40 Gradmarke locker gefallen. 43 Grad zeigte das Display an.