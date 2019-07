Meppen. Eine Bewohnerin aus Emmeln hat am Donnerstag in der Redaktion angerufen. Sie befürchtete, dass die Wehrtechnische Dienststelle über mehrere Stunden im Moorgebiet Staverner Dose Schießübungen durchführte. Ein Sprecher der WTD 91 gab jedoch Entwarnung.

