Meppen. Das kommende Sommerwochenende bietet Unterhaltung an jedem einzelnen Tag. Die Meppener Freilichtbühne sorgt mit drei Vorstellungen für schauspielerische Klasse, während beim Kleinstadtfestival Bass, Musik und Gesang nicht zu kurz kommen.

Das letzte Juliwochenende startet mit einem glitzernden Musical. Ab 20 Uhr heißt es: Vorhang auf für Saturday Night Fever. Nach den erfolgreichen Umsetzungen von Footloose, Fame und Flashdance, nimmt sich die Freilichtbühne Meppen nun den vierten großen Tanzfilm vor. New York 1976: Der junge Tony Manero lebt mit seiner Familie in einem Arbeiterviertel in Brooklyn. Tagsüber jobbt er in einem Farbenladen, aber nachts lassen er und seine Kumpels ihren tristen Alltag hinter sich und tauchen ab in die Glitzerwelt der Discos. Tony verliebt sich in Stephanie Mangano und hofft, mit ihr zusammen einen großen Tanzwettbewerb zu gewinnen und mit dem Gewinn in ein besseres Leben zu starten. Das Musical bietet neben vielen mitreißenden Tanznummern, witzigen Szenen auch eine berührende Story, die von den Träumen und Ängsten junger Menschen und vom Erwachsen werden erzählt. Eine weitere Vorstellung findet am Samstagabend, ebenfalls um 20 Uhr statt.



Kleinstadtfestival 2019

Bei hochsommerlichen Temperaturen geht es noch heißer beim Kleinstadtfestival am Samstagnachmittag zur Sache. Das Open-Air-Konzert auf dem Freibadgelände in Meppen bietet erstklassige Acts wie Sondaschule, Itchy, Razz und Against Randy. Das von den Kleinstadtkindern organisierte Konzert beginnt ab 13 Uhr und kostet 25 Euro Eintritt. Insgesamt treten zwölf Acts auf dem Gelände des Meppener Freibades auf.

Emsummer in Dohren

Elektronisch geprägten DJ-Sound wird es am Samstag in Dohren zu hören geben. Dann steigt dort die Premiere des Festivals "Emsummer". Tickets sind weiterhin erhältlich. Insgesamt treten neun DJ-Acts auf. Als Headliner sind die Housedestroyer aus Oldenburg am Start. Das Duo blickt auf mehr als 500 Shows und Festivals in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien zurück. Neben den Acts erwartet die Besucher eine mit viel Liebe gemachte Location. „Emsummer“ ist offen für Besucher ab 16 Jahren. Tickets zum Preis ab 12 Euro können unter www.emsummer.de/tickets erworben werden. Erhältlich sind sie auch bei den lokalen Vorverkaufsstellen LWT in Lingen sowie Sneaker Dome in Haselünne. Eine Tageskasse wird es ebenfalls geben, hier kostet ein Ticket 15 Euro. Weitere Info zum Festival auf www.emsummer.de.





Von New York nach Madagaskar

Wer trotz „Saturday Night Fever“ noch nicht genug von Musicals bekommen hat, kann am Sonntag wieder den Weg zur Freilichtbühne antreten. Ab 16 Uhr startet das Familienmusical „Madagascar“ und zeigt dem Publikum die Kulisse des New Yorker Zoos, sowie den Strand von Madagaskar, denn soweit führt die abenteuerliche Reise von Marty dem Zebra, Gloria dem Nilpferd, Melman der Giraffe, Alex dem Löwen sowie den Pinguinen Skipper, Private, Rico und Kowalski. Marty träumt vom Dasein in der Wildnis, während die Pinguine heimlich ihren Aufbruch in die Antarktis vorbereiten.