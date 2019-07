Meppen. Die Vitus Stiftung lädt am Freitag, 23. August, ab 18.30 Uhr zum dritten Mal zu ihrer Benefizveranstaltung Sommer Soiree ins Autohaus Schwarte nach Meppen ein. Die Gäste erwartet nicht nur ein exquisites Essen mit musikalischer Begleitung, auch für die Unterhaltung ist gesorgt.

Dieses Mal gibt es eine Show mit Knalleffekten. Wissenschaft trifft auf Comedy mit dem Show-Act „Die Physikanten“. „Bei uns lernen Interessierte bei einer Vorstellung mehr über Physik, als sie je in ihrer Schulzeit vergessen konnten“, sagt Diplom Physiker Marcus Weber, Kopf und Gründer der Physikanten und Co. mit einem Augenzwinkern. Man darf also gespannt sein. Zudem werde es wieder eine spannende amerikanische Versteigerung mit interessanten Versteigerungsobjekten geben.



Natürlich darf neben der Unterhaltung auch der eigentliche Sinn dieser Veranstaltung nicht vergessen werden: Die Wohltätigkeit. Alle Einnahmen und die Eintrittspreise von 75 Euro pro Person unterstützen das Engagement der Vitus Stiftung, die Kosten der Veranstaltung werden von Sponsoren getragen. Seit über zehn Jahren unterstützt die Stiftung die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung. „Jeder Mensch ist anders – und jeder Mensch ist wichtig. Zusammen können wir mehr schaffen. Anerkennung, Akzeptanz, Entfaltung und ein selbstbestimmtes Leben verdienen wir alle“, so Kerstin Bergmann, Beiratsvorsitzende der Vitus Stiftung.

Die Organisatoren zeigten sich laut einer Pressemitteilung sind zuversichtlich, dass die Sommer Soiree wieder ein voller Erfolg sein wird und die Stiftung mit den Erlösen wichtige Projekte unterstützen kann. Man möchte dort helfen, wo andere Kostenträger nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein neu errichtetes Gebäude reiche längst nicht aus, genauso wichtig seien weiche Faktoren, wie z.B. die Gestaltung des Miteinanders, attraktive Freizeitangebote sowie Hilfestellungen und Beratungen in alltäglichen Situationen.

Interessierte können bis zum 9. August 2019 Karten unter der Telefonnummer 05931 807-113 bestellen, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.