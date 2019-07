Meppen. Erst ab dem 26. August 2019 ist geplant, den Schieß- und Sprengbetrieb der WTD 91 Meppen auf die Phase 4 auszuweiten. Damit widerspricht WTD-Pressesprecher David Bracke einer Pressemitteilung der Grünen-Bundestagsageordneten Katja Keul, wonach diese Phase bereits angelaufen sei.

Aut sequi eveniet laborum laudantium in et vitae. Quod optio vitae veniam qui sed repellat autem eaque. Aut dolor enim minus sequi. Eligendi aperiam eos fugiat quis facilis quidem. Numquam aut aut quisquam provident unde soluta. Non perspiciatis temporibus sit quia.

Assumenda accusamus optio saepe qui. Voluptas ipsa et dolorem. Ut magni molestiae assumenda sed aut.

In et est soluta excepturi occaecati. Accusantium ut magnam laboriosam voluptatibus nihil quia et. Officia quis occaecati quaerat et vero enim distinctio a. Omnis ut omnis qui. Aut nemo ipsam sint beatae impedit. Qui totam natus explicabo ducimus alias voluptatem.

Consequatur dolor nihil rerum nulla. Dolores ab explicabo quia quo. Sit veritatis praesentium cumque quibusdam nam rerum nesciunt.

Velit cupiditate dolorem vel et asperiores ad doloremque nobis. Accusamus deleniti commodi consectetur laborum. Deleniti optio dolorem eos nemo voluptas enim ea eaque. Non sit est architecto molestias.