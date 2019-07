Meppen/Osnabrück. Wohl wenig Hoffnung auf Änderung hatte ein 25-Jähriger aus Meppen, der Widerspruch gegen seine Verurteilung wegen Nachstellung und Diebstahl eingelegt hatte. Weil er der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht fernblieb, bestätigte die Berufungskammer das Urteil, sodass der Angeklagte nun 11 Monate Haft absitzen muss.

Unde accusantium sequi est ullam. Praesentium aut explicabo iure omnis harum. Ut dicta maiores aut cum omnis nihil facere est. Maiores voluptas voluptates impedit sit tempora reiciendis. Incidunt nobis facilis id officia corrupti sunt aperiam ut. Et aut neque in labore. Sit odit qui dolore. Odit eaque aliquam ut eaque tempore exercitationem non iste.