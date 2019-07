Meppen. Der Schießbetrieb auf der Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen findet wieder in vollem Umfang statt. Das hat der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesverteidigungsministeriums, Thomas Silberborn, mitgeteilt.

