Haren. In der Tinner Dose in Haren hat Josef Leigers im Rahmen einer Ferienpassaktion 15 Kinder und ihre Eltern durch den Wald geführt. Trotz des anhaltenden Regens ließ sich die Gruppe nicht abschrecken und erkundete das Gehölz mit dessen Pflanzen und Tieren.

