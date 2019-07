Ein Schild weist nach langer Trockenheit die Waldbrandgefahrenstufe 5 aus. Symbolfoto. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Meppen . Nach Ansicht des Landkreises besteht im Emsland nach wie vor ein erhöhtes Waldbrandrisiko. Die Waldbrandverordnung vom 24. April 2019 bleibt deshalb in Kraft, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Wandern abseits der Wege und offenes Feuer und Rauchen in Wald- und Moorgebieten stehen weiterhin unter Strafe.