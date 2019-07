Nach diesem Modell aus Ton hat der Künstler seine Skulptur aus Bentheimer Sandstein bearbeitet. Foto: Kunstkreis Meppen

Meppen. Das Kunstzentrum an der Koppelschleuse in Meppen ist ein beliebtes Ziel von Spaziergängern. Dies liegt zum einen an der schönen und reizvollen Lage am Wasser, zum anderen daran, dass man hier die Entstehung von Kunst miterleben oder Kunstwerke in einer Freilichtgalerie bewundern kann. Doch nun ist eine öffentlich zugängliche Skulptur verschwunden: ein Frosch, der ein Weinglas hält.