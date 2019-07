Das Dorfladen-Angebot vor Ort nutzen

Der Dorfladen in Meppen-Apeldorn. Foto: David Hartmann

Meppen. Während im nördlichen Emsland den Dorfläden in Spahnharrenstätte, Rastdorf und Hilkenbrook die Schließung droht, ist die Lage in den Läden der kleinen Ortschaften in der Mitte der Region undramatisch. Das muss jedoch nicht dauerhaft so bleiben. Bestimmte Faktoren sind entscheidend. Ein Kommentar.