Meppen. Menschen mit Behinderung ermöglichen, dass sie in ihrer letzten Lebensphase und im Sterben gut und individuell begleitet werden: Das ist das Ziel eines Projekts der Europäischen Seniorenakademie Ahaus, das gemeinsam mit dem Meppener Vitus-Werk umgesetzt wird.

Vertreter der mitwirkenden Bereiche haben sich nun in Meppen getroffen. Jutta Hollander von der Europäischen Seniorenakademie Ahaus ist Initiatorin dieses Projekts. Darin geht es nicht nur um die Erprobung individueller Begleitungsteams, sondern auch um die Verankerung neuer Strukturen in der Eingliederungshilfe. Raphaela Pietryga, Projektleitung bei Vitus, beschreibt, dass es den Betroffenen wichtig ist, auch in einer palliativen Situation in ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu können. „Die Begleitungsteams unterstützen behinderte Menschen in unseren Wohnanlagen dabei, ihren letzten Lebensweg zum einen mitzugestalten, zum anderen ganz individuell gehen zu können.“, erklärt Pietryga.



„Um dem Anspruch unserer immer älter werdenden Klienten gerecht werden zu können, war es sofort klar, dass wir dieses Thema unterstützen und das Projekt aktiv mitgestalten möchten“, fügt Michael Korden, Vitus-Geschäftsführer, hinzu. „Zu diesem Zwecke bieten wir seit 2019 nicht nur ein Beratungsangebot zur Gesundheitlichen Vorsorgeplanung an, sondern haben auch den Bereich des Palliativmanagements neu geschaffen.“

Marco Strodt-Dieckmann, Kompetenzfeldleiter Wohnen und Lebensgestaltung bei Vitus, erklärt: „Unsere MitarbeiterInnen profitieren davon, dass nun Ansprechpartner für diese Themen zur Verfügung stehen. Und die ersten palliativen Situationen in den Wohnbereichen bestätigen, dass eine individuelle Begleitung der Schlüssel ist, um ein friedliches Sterben zu ermöglichen.

Das Projekt findet in Kooperation mit der Europäischen Seniorenakademie Ahaus und dem Benediktushof Maria Veen (einer weiteren Einrichtung der Eingliederungshilfe) statt und wird zum Teil von den Einrichtungen selbst, aber auch von der Aktion Mensch und der Software-AG Stiftung finanziell unterstützt.