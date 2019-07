Meppen/Papenburg. Der Mobilfunkanbieter O2 Telefónica hat in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben elf Sendemasten im Landkreis aufgerüstet, auf denen dadurch statt der langsameren Mobilfunkgenerationen 2G (auch GSM genannt) oder 3G (UMTS) nun 4G, also LTE, verfügbar ist.

Verbessert wurde der Mobilfunkempfang nach Angaben des Unternehmens in diesem Jahr Twist (Rühlerfeld), Haren (Tinnen), Sögel (Werpeloh), Esterwegen und Herzlake verbessert, im vergangenen Jahr wurden Masten in Sögel, Surwold (Börgermoor), Rhede (Brual), Werlte, Haselünne (nördlich von Flechum) und Lengerich aufgerüstet. "Wir werden diesen LTE-Ausbau auch in den kommenden Monaten im Landkreis kontinuierlich fortsetzen, um die Netzqualität in städtischen (z.B. Lingen) und ländlichen Gebieten des Emslands immer weiter zu verbessern", kündigte das Unternehmen an.

im gesamten Bundesland Niedersachsen habe O 2 Telefónica allein im ersten Halbjahr 2019 (Januar bis Juni) mehr als 400 neue LTE-Sender in Niedersachsen installiert. "Damit bildet Niedersachsen derzeit einen der Schwerpunkte des Netzausbaus von Telefónica Deutschland", heißt es in der Mitteilung. Unklar bleibt in der Mitteilung, ob der Anbieter hier nicht auch den größten Bedarf hatte, es also im Flächenland Niedersachsen beziehungsweise dem Emsland im Vergleich zu den Mitbewerbern nicht auch die meisten Funklöcher gab. Einige konnten jedenfalls nun gestopft werden. Zahlreiche Orte und Gemeinden seien durch den LTE-Ausbau "erstmals mit schnellem mobilen Internet versorgt", heißt es in der Mitteilung von O 2 Telefónica wörtlich. Zudem würden die Kunden über das LTE-Netz (Voice over LTE) mit einer deutlich verbesserten Sprachqualität "in Full HD Voice" telefonieren.

Das Unternehmen kündigte an, immer mehr Mobilfunkstandorte an das Glasfasernetz anzuschließen, dadurch würden diese "fit für den nächsten Mobilfunkstandard 5G" gemacht.