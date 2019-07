Meppen. Über den Tellerrand schauen, Chancen erkennen und nutzen. Damit startete vor gut fünf Monaten der Schülerwettbewerb „sELfmade business“ an den Berufsbildenden Schulen in Meppen. Rund 70 Schülerinnen und Schüler erarbeiteten Lösungen für Alltagsprobleme und bauten darauf ihre eigene Geschäftsidee samt Businessplan auf. Kürzlich zeichnete die Jury die Gewinner aus.

Was macht eine gute Idee aus? Wie finanziert sich ein Unternehmen? Was ist die richtige Strategie, um ein Produkt zu vermarkten? Wie ist es, in die Rolle eines Unternehmers zu schlüpfen? Mit diesen Fragen setzten sich die Schülerinnen und Schüler in den Workshops zum Wettbewerb auseinander. „Ziel des Schülerwettbewerbs ist es also, in die Rolle eines Unternehmensgründers zu schlüpfen und den Gründergeist zu wecken“, so Kerstin Stilber, Personalverantwortliche der Sparkasse Emsland, die gleichzeitig als Moderatorin durch die Prämierung führte.



Beim Workshop „Ideenfindung“ konnten die Schülergruppen vollkommen kreativ und frei denken, experimentieren und erkennen, mit welchen Aufgaben sie punkteten. Ulrich Boll, erster Vorsitzender des Wirtschaftsverbands Emsland, bestätigte die Schülerinnen und Schüler darin, innovativ zu denken: „Probiert euch aus, denn nur so führt ihr euch selbst vor Augen, was ihr gut könnt, was euch Spaß macht und vielleicht auch, wo ihr euch in den nächsten Jahren sehen möchtet.“

Idee und Businessplan

Aufbauend auf der Idee entwickelten die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Businessplan. „Eines kann ich euch schon jetzt sagen“, begrüßte auch Marco Menne, Vorstandsmitglied der Sparkasse Emsland, die Schülergruppen bei der Prämierung. „Sollte das eine oder andere Produkt, das ihr euch überlegt habt, auf den Markt kommen, dann würde ich es kaufen.“

Was passiert, wenn viele kluge Köpfe an einer Idee arbeiten, zeigten die Schülergruppen anschließend. In fünfminütigen Präsentationsrunden, genannt Pitches, stellten sie ihre Ideen der dreiköpfigen Jury um Professor Ingmar Ickerott, Dekan der Fakultät Management, Kultur und Technik der Hochschule Osnabrück, Ulrich Boll vom Wirtschaftsverband Emsland und Sparkassenvorstand Marco Menne vor.

Die Gruppe „YourDog“ sicherte sich mit ihrer innovativen Hundeapp den dritten Platz. Auf dem zweiten Platz schaffte es die Gruppe „Schühchen wechsle dich!“ und auf dem ersten Platz sah die Jury die Gruppe „FUGO“. Die Gruppe „#intense“, die eine App für Gewaltopfer entwickelte, bekam für ihre sozial motivierte Idee einen Ehrenpreis.

Fugenreinigungsroboter auf dem ersten Platz

Die erstplatzierte Gruppe möchte mit ihrem Fugenreinigungsroboter „FUGO“ den Alltag für viele revolutionieren. Der kleine Roboter funktioniert ähnlich wie ein Rasenmähroboter, nur mit dem Unterschied, dass FUGO die Fugen gepflasterter Wege oder auch Parkplätze reinigt. In ihrem selbst produzierten Video zeigten sie, wie anstrengend es ist, jede einzelne Fuge mit einem Messer zu reinigen und welche Vorteile FUGO bringen würde.

Anzeige Anzeige

Ziel des Wettbewerbs war es in erster Linie, eine kreative Geschäftsidee zu entwickeln und damit die Jury zu begeistern. „Der Wettbewerb bereitet aber auch auf das zukünftige Berufsleben vor“, so Mechtild Weßling, Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbands Emsland. Denn neben den Workshops fand im Juni das so genannte Unternehmens-Speed-Dating an den Berufsbildenden Schulen in Meppen statt. Dabei konnten sich die Schülerinnen und Schüler in kurzen Gesprächen einigen regionalen Unternehmen vorstellen. Die Unternehmen wiederum informierten über Ausbildungsmöglichkeiten und duale Studiengänge, um die Fachkräfte von morgen für sich zu gewinnen.

Der Schülerwettbewerb „sELfmade business“ wurde bereits im Oktober 2017 von der Sparkasse Emsland, Professor Frank Blümel (Hochschule Osnabrück, Campus Lingen) und dem Wirtschaftsverband Emsland ins Leben gerufen.