Unternehmen Kuipers in Meppen investiert in Roboteranlage

Auszubildender Daniel Stangen vor der neuen vollautomatischen Robotoranlage bei Kuipers in Meppen. Foto: Holger Keuper

Meppen. Das Unternehmen Kuipers Technologies hat den Automatisierungsgrad in seinem Betrieb in Meppen-Hüntel erhöht und in eine Roboteranlage investiert. Dadurch werden die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter deutlich erleichtert.