466 Lebensretter spenden Blut in Meppen

Das Blutspendeteam des DRK Meppen mit dem Vorsitzenden Helmut Schwendtner (3.v.r.). Foto: DRK Meppen

Meppen. 466 Blutspenderinnen und Blutspender haben an der Blutspendeaktion im Forum der Berufsbildenden Schule am Nagelshof in Meppen teilgenommen. Davon waren 22 Erstspender. Helmut Schwendtner, Vorsitzender des DRK Ortsvereins Meppen, dankte für ihr Engagement.