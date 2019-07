Die sieben Absolventen der Regionaldirektion Osnabrück-Meppen. Foto: Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Meppen/Osnabrück. 42 Auszubildende zum Beruf Vermessungstechniker/in haben am Anfang des Monats in den Räumen des Museums am Schölerberg in Osnabrück ihre Zeugnisse in Empfang genommen, darunter sieben Absolventen der Regionaldirektion Osnabrück-Meppen.