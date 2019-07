Meppen. Vom 6. bis 8. Juli 2019 feierte der Schützenverein St. Hubertus Rühlerfeld sein traditionelles Schützenfest. Der Höhepunkt war das Königschießen, bei dem mit der Armbrust auf den Adler geschossen wurde.

