Meppen. Das kommende Juli-Wochenende vom 12. bis 14. Juli 2019 steht im mittleren Emsland ganz im Zeichen der Musik und Kultur. Bei „Uferklängen“ auf den Emswiesen, einem Jazzkonzert mit Rahmenprogramm und einer Führung durch das Freilicht- und Heimatmuseum ist ein buntes Programm garantiert.

Den Start in das kommende Wochenende macht ein Konzert mit Rahmenprogramm am alten Torfwerk Hahnenmoor. Unter dem Titel “Musik und Natur im Moor” bietet der Verein Torfwerk Hahnenmoor e. V. in diesem Jahr ein Jazzkonzert an. Ab 18 Uhr beginnt am Samstagabend ein unterhaltsames Programm, bestehend aus Führungen im Torfwerk und zum Aussichtsturm mit Blick auf das Hahnenmoor, Kulinarischem und Musik. Zu Gast im Moor ist das A.R.T. Jazztrio aus Meppen, bestehend aus Rainer Rohe, Tessie Stade und Andreas Hoveling. Der Eintritt ist frei.

Uferklänge

Ebenfalls musikalisch wird es am Samstagabend auf den Emswiesen in Haren. Erst seit Kurzem bieten die neu gestalteten Emswiesen in Haren Raum für Erholung und Kultur. Direkt am Fluss sorgen in diesem Sommer in der Reihe „Uferklänge” ausgewählte Künstlerinnen und Künstler für außergewöhnliche, musikalische Sommerabende. Zu Gast ab 19 Uhr ist Eline Mann aus Rotterdam. Unterstützt von ihrer Band sorgt sie mit ihrer energiegeladenen Stimme und einer faszinierenden Ausstrahlung für eine beeindruckende Live-Performance. Ihre musikalischen Einflüsse reichen von Soul über Pop zu R&B. Komplettiert wird das Programm von weiteren Musikern. Mit Wilderlife stehen vier Lokalmatadore auf der Bühne. Die Harener Band war 2018 mit ihrer ersten Single „Back again“ durchgestartet und mit dem dazu gedrehten Video die Schönheit der Emswiesen gezeigt.

Geschichte der Hansestadt

Geschichtsinteressierte Emsländer sind am Samstagnachmittag bei der Stadt Haselünne in den richtigen Händen. Von Anfang Mai bis einschließlich September bietet die Stadt Haselünne für interessierte Bürger und Gäste der Hansestadt jeden Samstag um 15 Uhr eine Führung durch das Freilicht- und Heimatmuseum an. Das Ensemble von acht restaurierten Fachwerkhäusern mit verschiedenen Ausstellungsschwerpunkten stellt das Leben der Ackerbürger von Haselünne dar. Treffpunkt ist am Heimatmuseum an der Lingener Straße. Kosten betragen für Erwachsene vier Euro, für Kinder und Jugendliche zwei Euro.

Zeit zur Entspannung

Für einen entspannten Abschluss des Juli-Wochenendes sorgt das Fahrgastschiff Amisia. Am Sonntag legt der Kahn in Haren zu einer zweistündigen Kaffeefahrt um 15 Uhr ab. Los geht es am Amisia-Anleger an der Schleusenstraße. Erwachsene zahlen für die die Fahrt 9,50 Euro, Kinder zwischen sieben und 14 Jahren zahlen vier Euro. Informationen und Anmeldung unter Tel. 05932/71313.