Meppen. Der Verein „Kult-Blech-Szene hatte, auch im Rahmen des diesjährigen Old- und Youngtimertreffens „Kult am Turm“, eine Tombola zu Gunsten der „Elterninitiative Kinderkrebs Emsland, Grafschaft Bentheim und Umgebung e. V.“ veranstaltet.

