Gasleitung bei Bauarbeiten in Meppen beschädigt

Straßensperrung an der Ecke Widukindstraße - Arnold-Blanke-Straße. Foto: Torsten Albrecht

Meppen . Am späten Mittwochnachmittag musste die Straße an der Ecke Widukindstraße/Hüttenstraße in Meppen kurzzeitig gesperrt werden, nachdem Gasgeruch gemeldet worden war. Bei Baggerarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden.