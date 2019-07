Meppen. Martina Alting hat sich in einer Männerdomaine behauptet und bei Kuipers Technologies ihren Traumjob gefunden. „Du kannst dich in einer Männerwelt nicht behaupten!“ - Dieses Vorurteil hat die 41-jährige Niederländerin schon oft gehört. Doch ihre Erfahrungen haben sie eines Besseren belehrt.

20 Jahre arbeitete Marina Alting als Kassiererin in einem Supermarkt. Dann schloss der Markt und die Mutter von drei Kindern war arbeitslos. Während der Eingliederungsmaßnahme wurden ihr mehrere Weiterbildungen angeboten. Sie entschied sich, einen Staplerführerschein zu machen. „Ich wollte etwas anderes machen, als zum Beispiel Blumen eintopfen“, erinnert sie sich. Sie habe immer arbeiten wollen, statt nur zu Hause herumzusitzen.



Von der Zeitarbeit zur Festanstellung

Nach der bestandenen Prüfung bewarb sich die in Nieuw Weerdinge bei Emmen lebende Niederländerin bei vielen Firmen. Doch es hagelte nur Absagen. Bis auf ein Jobangebot für wöchentlich 24 Stunden im Scania-Werk in Zwolle. Sie entschied sich für einen anderen Weg und heuerte bei einer deutschen Zeitarbeitsfirma an. Ein paar Monate arbeitete sie bei einem Kunststoffrohrhersteller, bis sie über die Zeitarbeitsfirma bei Kuipers Technologies eingesetzt wurde. Auch hier zweifelte ihr Umfeld, ob das Arbeiten in einem Metallverarbeitungsbetrieb das Richtige sei. „Doch die Arbeit hier als Staplerfahrerin macht mir richtig Spaß“, sagt die 41-Jährige.

Zusätzlich wurde sie auch an den Verarbeitungsmaschinen eingewiesen, die sie heute ebenfalls bedienen kann. „Sie ist immer voll engagiert und hat sich super ins Team integriert“, sagt der stellvertretende Abteilungsleiter Eugen Luft. Ihr Einsatz wurde im Juni 2018 mit einer Festanstellung belohnt. „Immer mehr Frauen finden Gefallen an gewerblich technischen Berufen und das ist aufgrund des demografischen Wandels auch gut so“, sagt Michael Kuipers. Für Martina Alting war es die richtige Entscheidung, einen Beruf im gewerblich technischen Bereich zu wählen.